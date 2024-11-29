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В Баку завершается строительство еще одного надземного пешеходного перехода

В Баку завершается строительство еще одного надземного пешеходного перехода Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершает строительство надземного пешеходного перехода на 3-м километре автодороги Аэропорт-Мардакян-Загульба.
Инфраструктура
29 ноября 2024 г. 09:50
В Баку завершается строительство еще одного надземного пешеходного перехода

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершает строительство надземного пешеходного перехода на 3-м километре автодороги Аэропорт-Мардакян-Загульба.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, общая длина перехода по проекту составляет 51 метр, внутренняя ширина - 3,5 метра, ширина лестниц - 3 метра.

В переходе с двумя входами-выходами устанавливаются лифты, оборудуется диспетчерская для работников, контролирующих эксплуатацию перехода. В ближайшие дни в рамках проекта также планируется установка камер безопасности.

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