В Баку завершается реконструкция на улице шехида Эльмаза Гаджиева

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершает работы по реконструкции на улице, носящем имя шехида Эльмаза Гаджиева в поселке Говсан Сураханского района города Баку.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершает работы по реконструкции на улице, носящей имя шехида Эльмаза Гаджиева в поселке Говсан Сураханского района города Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство, протяженость улицы составляет 620 метров, а ширина проезжей части - 6 метров.

В рамках реконструкции были проведены работы по удалению непригодного грунта, а также по обратной засыпке и профилированию улицы. В настоящее время ведется укладка нового асфальтобетонного покрытия.