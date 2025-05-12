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В Баку завершается реконструкция на улице шехида Эльмаза Гаджиева

В Баку завершается реконструкция на улице шехида Эльмаза Гаджиева Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершает работы по реконструкции на улице, носящем имя шехида Эльмаза Гаджиева в поселке Говсан Сураханского района города Баку.
Инфраструктура
12 мая 2025 г. 09:15
В Баку завершается реконструкция на улице шехида Эльмаза Гаджиева

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершает работы по реконструкции на улице, носящей имя шехида Эльмаза Гаджиева в поселке Говсан Сураханского района города Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство, протяженость улицы составляет 620 метров, а ширина проезжей части - 6 метров.

В рамках реконструкции были проведены работы по удалению непригодного грунта, а также по обратной засыпке и профилированию улицы. В настоящее время ведется укладка нового асфальтобетонного покрытия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda şəhid Elmaz Hacıyev küçəsinin təmiri yekunlaşmaq üzrədir

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