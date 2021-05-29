В Баку запускается новый автобусный маршрут

В Баку запускается новый регулярный автобусный маршрут под номером 169, связывающий жилой массив Бина Атчылыг со станцией метро "Улдуз". Решение о запуске новой линии было принято с учетом многочисленных обращений граждан.

В Баку запускается новый регулярный автобусный маршрут под номером 169, связывающий жилой массив Бина Атчылыг со станцией метро "Улдуз". Решение о запуске новой линии было принято с учетом многочисленных обращений граждан.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

Маршрутная линия, находящаяся в эксплуатации компании General Auto Company, начнет работать с 31 мая. Соответственно пассажировместимости, перевозки по маршруту будут осуществляться среднегабаритными автобусами. Интервал маршрута будет определяться в зависимости от пассажирской потребности. Плата за проезд составит 40 гяпиков.

С запуском новой маршрутной линии более 14 000 человек из жилого массива смогут без проблем добраться до центра города.

В соответствии с поручением главы государства по повышению качества услуг пассажироперевозок, оказываемых жителям пригородных сел и поселков, аналогичные работы будут продолжены и в дальнейшем.