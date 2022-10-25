В Баку запускается автобусный маршрут со стоимостью проезда в 60 гяпиков

С 27 октября в Баку заработает новый экспресс-маршрут E1, стоимость проезда на котором составит 60 гяпиков. Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве. На новой маршрутной линии автобусы будут отправляться от станции метро "Халгла

С 27 октября в Баку заработает новый экспресс-маршрут E1, стоимость проезда на котором составит 60 гяпиков.



Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве.



На новой маршрутной линии автобусы будут отправляться от станции метро "Халглар достлугу" далее по проспекту Гара Гараева - станция метро "Короглу" - проспект Гейдара Алиева - улица Юсифа Сафарова - проспект Нефтчиляр - круг "Азнефть" - Бибиэйбат - Центр транспортного обмена "Локбатан".



Пассажирские перевозки по маршруту будут осуществляться автобусами ООО BakuBus. На начальном этапе в перевозках будут задействованы 10 автобусов. Автобусы на маршруте будут работать с 06:30 утра до 18:30 вечера. При этом автобусы будут останавливаться только на определенных остановках по маршруту движения.