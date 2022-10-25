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В Баку запускается автобусный маршрут со стоимостью проезда в 60 гяпиков

В Баку запускается автобусный маршрут со стоимостью проезда в 60 гяпиков С 27 октября в Баку заработает новый экспресс-маршрут E1, стоимость проезда на котором составит 60 гяпиков. Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве. На новой маршрутной линии автобусы будут отправляться от станции метро "Халгла
Инфраструктура
25 октября 2022 г. 16:35
В Баку запускается автобусный маршрут со стоимостью проезда в 60 гяпиков

С 27 октября в Баку заработает новый экспресс-маршрут E1, стоимость проезда на котором составит 60 гяпиков.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

На новой маршрутной линии автобусы будут отправляться от станции метро "Халглар достлугу" далее по проспекту Гара Гараева - станция метро "Короглу" - проспект Гейдара Алиева - улица Юсифа Сафарова - проспект Нефтчиляр - круг "Азнефть" - Бибиэйбат - Центр транспортного обмена "Локбатан".

Пассажирские перевозки по маршруту будут осуществляться автобусами ООО BakuBus. На начальном этапе в перевозках будут задействованы 10 автобусов. Автобусы на маршруте будут работать с 06:30 утра до 18:30 вечера. При этом автобусы будут останавливаться только на определенных остановках по маршруту движения.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda gediş haqqı 60 qəpik olmaqla yeni marşrut xətti fəaliyyətə başlayır

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