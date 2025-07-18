В Баку запускается маршрут до зоны отдыха Sea Breeze

С 19 июля в Баку начнет работу новый экспресс-маршрут 150E, который будет курсировать от узла транспортного обмена "Кероглу" до зоны отдыха Sea Breeze.

С 19 июля в Баку начнет работу новый экспресс-маршрут 150E, который будет курсировать от узла транспортного обмена "Кероглу" до зоны отдыха Sea Breeze.

Как сообщает Report со ссылкой на Азербайджанское агентство наземного транспорта, маршрут организован с учетом увеличения потока пассажиров из столицы в прибрежные поселки в летний период.

Автобусы будут курсировать по выходным - по субботам и воскресеньям - начиная с южного выхода станции метро "Кероглу" (у "Пирамиды"). На маршруте предусмотрены промежуточные остановки.

Перевозку будет осуществлять компания BakuBus на современных автобусах большой вместимости. Движение будет организовано с 07:00 до 22:00 с интервалом в 30 минут. Стоимость проезда - 80 гяпиков, оплата - только в безналичной форме.