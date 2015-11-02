В Баку заменен на новый еще один автобусный маршрут

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ В рамках работ по усовершенствованию сети маршрутных линий города Баку ООО "Бакинский пассажирский транспорт и грузоперевозки" министерства транспорта заменил автобусный маршрут №2, который будет теперь функционировать под номером 21.

Как сообщает Report, автобусы №21 курсируют по автобусному маршруту №2: м."Хатаи" - проспект Нобеля - Военный лицей им. Дж.Нахчыванского - Гянджинский проспект - Украинский круг - м."Ахмедлы" - м."Хатаи". Прежний автобусный маршрут №2 ликвидирован.

Отметим, что маршрутный автобус №21 обслуживает пассажиров с 06:00 до 24:00.

По этой линии курсируют 12 автобусов.