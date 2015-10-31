​В Баку закрывается на ремонт еще одна дорога

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Движение транспортных средств на улице Микаила Алиева Низаминского района города Баку будет полностью ограничено утром 2 ноября в связи с ремонтно-строительными работами. Как сообщили Report в пресс-службе ОАО "Азерйолсервис", дорога будет закрыта до завершения ремонтных работ.

Движение будет полностью ограничено на участке улицы Микаила Алиева между улицами Мехди Аббасова и Рустама Рустамова. На кольцевых дорогах на пересечении этих улиц движение сохранится.

Ремонтно-строительные работы будут проводиться на участке протяженностью 1 375 м, шириной 26,5 м.

На территории завершены работы по замене бордюров, в целом, установлены новые бордюры протяженностью 1 700 погонных м. Для беспрепятственного и безопасного передвижения пешеходов уложены новые тротуары шириной 1,5 м.

В рамках проводимых работ будет уложено 36,5 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия, по обеим сторонам дороги установят современные осветительные опоры.

Отмечено, что в целях завершения работ в запланированные сроки на территорию привлечено необходимое количество рабочих и техники. ОАО "Азерйолсервис" приносит извинения гражданам за временные неудобства в связи с проведением ремонтно-строительных работ.