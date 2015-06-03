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    ​В Баку закрывается главный проспект

    Причиной является проведение репетиции на Олимпийском стадионе

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ В Баку закрывается участок дороги на проспекте Гейдара Алиева от развязки проспекта Бабек до Сабунчинской развязки. Дорога будет перекрыта для движения транспортных средств 6 июня с 16:00 до 02:00 следующего дня.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), также 6 июня с 16:00 до 02:00 следующего дня будет перекрыт участок улицы Мехди Гусейна от Парламентского круга до пересечения с улицей Теймура Эльчина.

    Отметим, что причиной ограничения движения является проведение репетиции на Олимпийском стадионе перед предстоящими 12 июня I Европейскими играми "Баку-2015". 

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