​В Баку закрывается главный проспект

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ В Баку закрывается участок дороги на проспекте Гейдара Алиева от развязки проспекта Бабек до Сабунчинской развязки. Дорога будет перекрыта для движения транспортных средств 6 июня с 16:00 до 02:00 следующего дня.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), также 6 июня с 16:00 до 02:00 следующего дня будет перекрыт участок улицы Мехди Гусейна от Парламентского круга до пересечения с улицей Теймура Эльчина.

Отметим, что причиной ограничения движения является проведение репетиции на Олимпийском стадионе перед предстоящими 12 июня I Европейскими играми "Баку-2015".