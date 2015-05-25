 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку закрыта еще одна дорога

    Ремонтные работы планируется завершить в ближайшие дни

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/  На участке дороги от пересечения улиц Шафаята Мехтиева и Генерала Акима Аббасова Ясамальского района города Баку до пересечения с улицей Абдуррагима Ахвердиева движение транспорта полностью ограничено в связи с ремонтно-строительными работами. 

    Как сообщили Report в ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта, на дороге укладывается новое асфальтобетонное покрытие. Площадь работ по укладке составляет 30 тыс. кв. м. 

    Уже проложено 3 тыс. погонных метров тротуара, поменяли люки, обновлены решетки для дождя, в необходимых местах установлена канализационная система для нормального стока поверхностных вод. Отметим, что общая длина дороги составляет 1700 м, а ширина - 18 м. 

    Ремонтные работы планируется завершить в ближайшие дни. Водителям в качестве альтернативы рекомендуется воспользоваться проспектом Матбуат. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi