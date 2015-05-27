В Баку закрылся один из основных проспектов

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ В городе Баку с целью регулирования движения транспортных средств проводятся работы по обновлению дорожных линий, пешеходных переходов и дорожных разметок.

Как сообщили Report в пресс-службе ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта, на проспекте Нобеля на проезжей части дороги проводятся работы по разметке горизонтальных линий. Работы продлятся до 17-ти часов. По этой причине движение транспортных средств на указанной территории постепенно ограничивается.