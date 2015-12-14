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    ​В Баку закрылась еще одна дорога в связи с подготовкой к "Формуле-1"

    С сегодняшнего дня ограничивается движение на некоторых центральных улицах

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня участок улицы Пушкина от пересечения с улицей Узеира Гаджибейли и до площади Азадлыг закрылся на ремонтные работы. Дорога будет закрыта в течение одной недели для проведения работ по укладке асфальта. 

    Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), въезд на подземную автомобильную стоянку перед Домом правительства открыт.

    Кроме того, частично отремонтирован участок дороги по улице Зарифы Алиевой на пересечении с проспектом Бюльбюля и улицей Самеда Вургуна, однако движение автомобилей здесь ограничено частично. Срок завершения ремонтных работ неизвестен.

    Отметим, что организатор Европейского Гран-при в Азербайджане - компания Baku City Circuit ведет подготовку к соревнованиям "Формула-1", которые пройдут в Баку в июне следующего года. На центральных улицах столицы частично проводятся ремонтно-строительные работы.

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