​В Баку закрылась еще одна дорога в связи с подготовкой к "Формуле-1"

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня участок улицы Пушкина от пересечения с улицей Узеира Гаджибейли и до площади Азадлыг закрылся на ремонтные работы. Дорога будет закрыта в течение одной недели для проведения работ по укладке асфальта.

Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), въезд на подземную автомобильную стоянку перед Домом правительства открыт.

Кроме того, частично отремонтирован участок дороги по улице Зарифы Алиевой на пересечении с проспектом Бюльбюля и улицей Самеда Вургуна, однако движение автомобилей здесь ограничено частично. Срок завершения ремонтных работ неизвестен.

Отметим, что организатор Европейского Гран-при в Азербайджане - компания Baku City Circuit ведет подготовку к соревнованиям "Формула-1", которые пройдут в Баку в июне следующего года. На центральных улицах столицы частично проводятся ремонтно-строительные работы.