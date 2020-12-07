В Баку закроют ряд улиц и проспектов из-за военного парада

Продолжается подготовка к военному параду, который пройдет в Баку

Продолжается подготовка к военному параду, который пройдет в Баку.

Как передает Report, в связи с этим дорожная полиция обратилась к водителям.

По словам начальника отдела Главного управления Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел Азербайджана Вагифа Асадова, в связи с военным парадом, который пройдет на площади Азадлыг, на некоторых улицах и проспектах столицы были введены ограничения на движение транспорта.

"В настоящее время на пересечении улицы Рашида Бехбудова – проспекта Нефтчиляр определено двухстороннее по улицам Зарифы Алиевой, Узеира Гаджибекова, Джаванширскому мосту и улице Афияддина Джалилова с пересечением улицы Рашида Бехбудова. Во избежание заторов и искусственных пробок на этих участках просим водителей максимально не пользоваться личными автомобилями в направлении круга Азнефть, проспекта Нефтчиляр и площади Азадлыг до окончания военного парада. Также полностью ограничено движение на всех улицах и проспектах, пересекающихся в направлении площади Свободы и морского порта.

Проехать из центра в направлении проспекта Нобеля можно лишь через "10-й заводской круг" и проспект Бабека.

Кроме того, предусмотрено изменение направлений от 20-го участка, 14-го километра дороги Баку-Сальян, плавательного бассейна поселка Баилово и административного здания Управления пожарной охраны Сабаильского района. При движении по улице Афияддина Джалилова и улице Юсифа Сафарова следует ориентироваться лишь направо.

На территории Нового бульвара движение на частных автомобилях также станет невозможным. На всех дорогах в этом направлении размещена военная техника", - отметил начальник отдела.

В.Асадов призвал водителей соблюдать все правила, дабы провести мероприятие национального значения на высоком уровне.