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    ​В Баку закроется еще одна маршрутная линия

    На данной линии зафиксировано большое количество правонарушений

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Бакинское транспортное агентство с 1 апреля закрывает маршрутную линию №63. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), курсирующие по данному маршруту автобусы непригодны к эксплуатации, на маршрутной линии неоднократно допускались правонарушения, в том числе, изменения маршрута, что негативно сказывается на качестве пассажироперевозок.

    Отмечается, что несмотря на постоянные предупреждения, выносимые в целях прекратить серьезные нарушения "Правил по перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом" со стороны водителей, правонарушения продолжаются.

    "В последнее время зафиксировано большое количество нарушений правил на маршрутной линии №63. Так, 28 февраля этого года пассажирский автобус №63 сбил двух пешеходов, в результате чего один из них скончался", - отмечается в заявлении. 

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