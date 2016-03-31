​В Баку закроется еще одна маршрутная линия

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Бакинское транспортное агентство с 1 апреля закрывает маршрутную линию №63.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), курсирующие по данному маршруту автобусы непригодны к эксплуатации, на маршрутной линии неоднократно допускались правонарушения, в том числе, изменения маршрута, что негативно сказывается на качестве пассажироперевозок.

Отмечается, что несмотря на постоянные предупреждения, выносимые в целях прекратить серьезные нарушения "Правил по перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом" со стороны водителей, правонарушения продолжаются.

"В последнее время зафиксировано большое количество нарушений правил на маршрутной линии №63. Так, 28 февраля этого года пассажирский автобус №63 сбил двух пешеходов, в результате чего один из них скончался", - отмечается в заявлении.