В Баку водителей автобусов будут контролировать при помощи камер

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ В Баку в автобусах начата установка новой системы отслеживания.

Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом, телематический блок под названием GPS-трекер в режиме реального времени передает информацию о местонахождении транспортного средства, его скорости, расходе топлива, состоянии датчиков (работает ли двигатель, открыта ли дверь и т.д.).

Система контроля также собирает информацию о нарушениях на дороге (грубое управление водителем транспортным средством, превышение скорости и т.д.) и передает ее в систему оценки деятельности персонала. С помощью данной системы диспетчер может дать точную оценку водительских способностей.

Оценка водительских способностей проводится на основе данных системы отслеживания. Сюда входит превышение скорости, резкое ускорение, торможение, поворот и др. С помощью системы можно выявить халатных водителей, усилить безопасность дорожного движения, сократить топливные и эксплуатационные расходы.

По информации, новое оборудование уже установлено на 640 автобусах, курсирующих по 43 маршрутным линиям. В отличие от бортового оборудования, новые приборы установлены в автобусах таким образом, что исключают вмешательство в их работу со стороны водителей. Информация о любом постороннем вмешательстве в работу оборудования (выключение, повреждение и т.д.) незамедлительно будет отражаться в программном обеспечении ЦИУТ.