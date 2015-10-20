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    В Баку водителей автобусов будут контролировать при помощи камер

    В автобусах устанавливается новая система контроля

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ В Баку в автобусах начата установка новой системы отслеживания. 

    Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом, телематический блок под названием GPS-трекер в режиме реального времени передает информацию о местонахождении транспортного средства, его скорости, расходе топлива, состоянии датчиков (работает ли двигатель, открыта ли дверь и т.д.).

    Система контроля также собирает информацию о нарушениях на дороге (грубое управление водителем транспортным средством, превышение скорости и т.д.) и передает ее в систему оценки деятельности персонала. С помощью данной системы диспетчер может дать точную оценку водительских способностей.

    Оценка водительских способностей проводится на основе данных системы отслеживания. Сюда входит превышение скорости, резкое ускорение, торможение, поворот и др. С помощью системы можно выявить халатных водителей, усилить безопасность дорожного движения, сократить топливные и эксплуатационные расходы.

    По информации, новое оборудование уже установлено на 640 автобусах, курсирующих по 43 маршрутным линиям. В отличие от бортового оборудования, новые приборы установлены в автобусах таким образом, что исключают вмешательство в их работу со стороны водителей. Информация о любом постороннем вмешательстве в работу оборудования (выключение, повреждение и т.д.) незамедлительно будет отражаться в программном обеспечении ЦИУТ. 

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