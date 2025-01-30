В Баку за 5 лет введут в строй новые автодороги

В течение двух лет планируется строительство и ввод в эксплуатацию автомобильной дороги Бильгях-Новханы-Хырдалан (16-й км автодороги М-1 Баку-государственная граница Российской Федерации) – Шамахы (18-й км дороги М-4 Баку-Шамахы).

В течение двух лет планируется строительство и ввод в эксплуатацию автомобильной дороги Бильгях-Новханы-Хырдалан (16-й км автодороги М-1 Баку-государственная граница Российской Федерации) – Шамахы (18-й км дороги М-4 Баку-Шамахы).

Как сообщает Report, об этом говорится в Государственной программе по совершенствованию транспортной инфраструктуры в Баку и прилегающих территориях на 2025-2030 годы, утвержденной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Кроме того, до 2030 года запланировано строительство нескольких ключевых дорог: Бинагади-Новханы, кольцевых дорог, соединяющих поселки Сабунчу и Сулутепе, а также Бакинской кольцевой автодороги-1 с проспектом Зии Буньядова и новые маршруты, соединяющие Мехдиабад-Баксол с проспектом Зии Буньядова и Бинагадинским шоссе.