В Баку выделят отдельные полосы для автобусов

Уже есть договоренности по определенным улицам

В Баку приступают к работам по прокладке отдельной полосы для беспрепятственного движения автобусов.

Как сообщает Report, об этом сказал пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.

"Наша главная цель-добиться беспрепятственного движения автобусов".

По его словам, польза от выделенной для автобусов отдельной полосы движения стала очевидна в ходе проведения в столице различных международных мероприятий, игр: "Были проведены консультации с соответствующими структурами касательно того, на каких улицах, на каких дорогах следует выделить отдельные полосы движения для автобусов. Все это анализировалось комплексно. Инфраструктура дороги также должна быть подходящей для этого. Уже есть договоренности по определенным улицам".