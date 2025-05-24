В Баку выбежавший на пути пешеход получил травмы при столкновении с поездом

На участке Забрат 2 - Сабунчи Абшеронской кольцевой железнодорожной линии перед движущийся поезд выбежал пешеход,

На участке Забрат 2 - Сабунчи Абшеронской кольцевой железнодорожной линии перед движущийся поезд выбежал пешеход,

Об этом Report сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

В ведомстве указали, что машинист предпринял экстренное торможение, однако избежать инцидента не удалось. На территорию немедленно была вызвана бригада скорой помощи, пострадавший был доставлен в больницу.

"АЖД вновь призывает граждан пересекать железнодорожные пути только в установленных местах и пешеходных переходах, избегать действий, которые могут подвергнуть их жизнь риску. Соблюдение правил является обязанностью каждого гражданина, а их нарушение влечет за собой административную ответственность", - добавили в ЗАО.