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В Баку на маршрутную линию запущен первый электробус

В Баку на маршрутную линию запущен первый электробус На маршрутную линию в Баку в тестовом режиме запущен первый электробус.
Инфраструктура
19 апреля 2023 г. 15:11
В Баку на маршрутную линию запущен первый электробус

На маршрутную линию в Баку в тестовом режиме запущен первый электробус.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в facebook написал председатель правления Бакинского транспортного агентства (БТА) Вусал Керимли.

По словам Керимли, электробус куплен у китайской компании BYD, ведущего мирового производителя автобусов с электродвигателями: "Он имеет длину 12 метров. Общая пассажировместимость автобуса, рассчитанного на 33 пассажирских места, составляет 82 человека. При емкости аккумулятора 383 кВт/ч автобус способен проехать 350 км при полной зарядке. Транспортное средство полностью отвечает требованиям современных пассажирских перевозок".

Глава БТА отметил, что по результатам тестовых испытаний будет подготовлено и представлено в правительство предложение о применении автобусов с электродвигателями в общественном транспорте города Баку.

Керимли добавил, что в целях предоставления качественных и безопасных пассажирских услуг за прошедшие 7 лет автобусный парк столицы обновился на 61%: "По прямому поручению господина президента, приобретено и введено в эксплуатацию на маршрутной сети города Баку 1 044 современных пассажирских автобуса средней и большой вместимости. Ежедневно новыми и современными автобусами пользуются около 650 тысяч пассажиров.

В то же время 76% новых автобусов оснащены экологически чистыми двигателями на компримированном природном газе (КПГ), соответствующими стандарту "Евро 6".

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Версия на английском языке ФотоFirst electric bus launched in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıya ilk elektrik mühərrikli avtobus gətirilib

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