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В Баку временно меняется схема движения 5 маршрутных автобусов 

В Баку временно меняется схема движения 5 маршрутных автобусов  Завтра в Баку временно изменятся схемы движения линий регулярных маршрутов № 7A, 7B, 67, 199 и 211.
Инфраструктура
18 февраля 2022 г. 17:38
В Баку временно меняется схема движения 5 маршрутных автобусов 

Завтра в Баку временно изменятся схемы движения линий регулярных маршрутов № 7A, 7B, 67, 199 и 211.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

Согласно информации, завтра с 09:00 до 21:00 на боковой дороге улицы А.Саламзаде (в направлении от улицы Джейхуна Салимова до Тбилисского проспекта) будут проводиться ремонтные работы. Поэтому вводится временное ограничение движения транспортных средств. Движение автобусов по указанным маршрутным линиям будет организовано в направлении проспекта Зии Буниятова, через Тбилисский проспект и улицу Алы Мустафаева (рынок 3-го мкр), а далее по привычному маршруту.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 5 marşrut xəttinin hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdirilir

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