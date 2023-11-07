В Баку временно изменится схема движения 40 автобусных маршрутов

В День Победы - 8 Ноября в Баку поменяется схема движения 40 автобусных маршрутов

В День Победы - 8 Ноября в Баку поменяется схема движения 40 автобусных маршрутов.

Об этом Report сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта.

Это маршруты E1, M3, H1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 46, 49, 52, 53, 61, 65, 77, 79, 83, 88, 88A, 96, 125, 149, 175, 205 и 206.

Схема движения автобусов меняется с учетом введения ограничений на движение транспортных средств по ряду улиц и проспектов в связи с шествием личного состава Минобороны в сопровождении военного оркестра.