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В Баку временно изменится схема движения 40 автобусных маршрутов

В Баку временно изменится схема движения 40 автобусных маршрутов В День Победы - 8 Ноября в Баку поменяется схема движения 40 автобусных маршрутов
Инфраструктура
7 ноября 2023 г. 17:03
В Баку временно изменится схема движения 40 автобусных маршрутов

В День Победы - 8 Ноября в Баку поменяется схема движения 40 автобусных маршрутов.

Об этом Report сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта.

Это маршруты E1, M3, H1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 46, 49, 52, 53, 61, 65, 77, 79, 83, 88, 88A, 96, 125, 149, 175, 205 и 206.

Схема движения автобусов меняется с учетом введения ограничений на движение транспортных средств по ряду улиц и проспектов в связи с шествием личного состава Минобороны в сопровождении военного оркестра.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 40 marşrut xəttinin hərəkət istiqaməti müvəqqəti dəyişdirilir

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