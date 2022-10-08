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В Баку временно изменят схему движения ряда автобусных маршрутов

В Баку временно изменят схему движения ряда автобусных маршрутов В связи с ремонтными работами, проводимыми на улице Р. Джафарова, движение автобусов по 13 регулярным маршрутам (7A, 7B, 9, 61, 67, 79, 83, 92, 119, 165, 199, 205 и 211) будет организовано по альтернативным улицам.
Инфраструктура
8 октября 2022 г. 13:30
В Баку временно изменят схему движения ряда автобусных маршрутов

В связи с ремонтными работами, проводимыми на улице Р. Джафарова, движение автобусов по 13 регулярным маршрутам (7A, 7B, 9, 61, 67, 79, 83, 92, 119, 165, 199, 205 и 211) будет организовано по альтернативным улицам.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

В то же время в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на участке дороги от пересечения ул. А.Раджабли с улицей Дж.Хандана до Дворца торжеств “Амор” 10 октября движение двух регулярных маршрутов (№2 и 33) также будет организовано по альтернативным улицам ( Дж.Хандана, Ш.Мамедова, С.С.Ахундова).

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 15 marşrut xətti üzrə avtobusların hərəkəti müvəqqəti dəyişdiriləcək

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