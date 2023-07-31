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В Баку временно изменено движение автобусов по трем маршрутам

В Баку временно изменено движение автобусов по трем маршрутам В Баку временно изменена схема движения автобусов на регулярных маршрутных линиях 112, 136 и 146.
Инфраструктура
31 июля 2023 г. 17:22
В Баку временно изменено движение автобусов по трем маршрутам

В Баку временно изменена схема движения автобусов на регулярных маршрутных линиях 112, 136 и 146.

Об этом Report сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта.

Причиной изменения является полное ограничение движения автомобилей в связи с проведением ремонтно-строительных работ на проезжей части по улице Алмаса Илдырыма (возле мечети Мир Мовсума аги) в поселке Шувалан.

В соответствии с ограничениями движение будет организовано по альтернативным улицам.

После снятия ограничения движение маршрутов по прежней схеме возобновится.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 3 marşrut xətti üzrə avtobusların hərəkəti müvəqqəti dəyişdirilib

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