В Баку временно изменено движение автобусов по трем маршрутам

В Баку временно изменена схема движения автобусов на регулярных маршрутных линиях 112, 136 и 146.

В Баку временно изменена схема движения автобусов на регулярных маршрутных линиях 112, 136 и 146.

Об этом Report сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта.

Причиной изменения является полное ограничение движения автомобилей в связи с проведением ремонтно-строительных работ на проезжей части по улице Алмаса Илдырыма (возле мечети Мир Мовсума аги) в поселке Шувалан.

В соответствии с ограничениями движение будет организовано по альтернативным улицам.

После снятия ограничения движение маршрутов по прежней схеме возобновится.