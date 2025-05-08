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В Баку временно изменена схема движения пяти автобусных маршрутов

В Баку временно изменена схема движения пяти автобусных маршрутов 18-45
Инфраструктура
8 мая 2025 г. 19:09
В Баку временно изменена схема движения пяти автобусных маршрутов

С 9 мая в Баку изменится схема движения автобусных маршрутов №2, 9, 11, 24 и 211 в связи с ограничением движения автотранспорта на участке улицы Ахмеда Раджабли — от пересечения с улицей Улугбека до улицы Фатали хана Хойского.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта (AYNA).

Автобусы на маршруте №2 будут следовать по улицам Ахмеда Раджабли, Улугбека и Ага Нейматулла.

Маршрут №9 пройдет по ул. Ахмеда Раджабли, Улугбека и Ага Нейматулла (до конечной остановки).

Автобусы №11 проследуют по ул. Ахмеда Раджабли, Улугбека, Ага Нейматуллы и Тебриз. Маршрут №24 — по тем же улицам, включая конечную остановку на улице Тебриз.

Автобусы на маршруте №211 в направлении "ASAN xidmət" будут следовать по улицам Фатали хана Хойского, Ага Нейматуллы, Улугбека и Ахмеда Раджабли. В обратном направлении — по улицам Заура Нудиралиева, Ардабиль, Азада Гумбатова, Ашуга Молла Джума и Фатали хана Хойского, далее по основному маршруту.

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Версия на азербайджанском языке AYNA mayın 9-da hansı müntəzəm marşrutların hərəkət sxemində dəyişiklik edib?

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