В Баку возобновят работу нескольких автобусных маршрутов

В Баку с завтрашнего дня возобновят работу нескольких автобусных маршрутов.

В Баку с завтрашнего дня возобновят работу нескольких автобусных маршрутов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

В ведомстве заявили о возобновлении с завтрашнего дня регулярных маршрутных линий номер 3, 5, 17, 18, 21, 30, 32, 36, 39, 49, 61, 65, 77, 88, 120, 125, 140, 149, 150, 160 и 141E, ранее приостановивших работу в связи с проведением в Баку COP29.

Также было отмечено, что временные маршруты 118A, 118B, 148, 173A и 173B, следующие к станции метро "Улдуз", будут проходить по Балаханской дороге.