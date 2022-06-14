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В Баку возобновляется работа сезонного экспресс-маршрута под номером M10

В Баку возобновляется работа сезонного экспресс-маршрута под номером M10 В летний сезон в Баку возобновляется работа сезонного экспресс-маршрута № М10 для обеспечения прямого проезда граждан на общественном транспорте от транспортного обменного центра "Кероглу" до Мярданканского пляжа (дорога Шувелан-Бузовна).
Инфраструктура
14 июня 2022 г. 16:12
В Баку возобновляется работа сезонного экспресс-маршрута под номером M10

В летний сезон в Баку возобновляется работа сезонного экспресс-маршрута № М10 для обеспечения прямого проезда граждан на общественном транспорте от транспортного обменного центра "Кероглу" до Мярданканского пляжа (дорога Шувелан-Бузовна).

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве, подведомственном главе исполнительной власти Баку.

Начальной остановкой маршрута является транспортный обменный центр "Короглу", маршрут будет обслуживать граждан по заранее установленным остановкам в направлении Мярданканского пляжа, плата за проезд составляет 0,50 манатов.

С вводом в эксплуатацию линии М10 будет обеспечена лучшая связь жилых пунктов в направлении поселков Мардакян, Шаган, Бина и Ени Сураханы с транспортным обменным центром "Короглу".

По этой линии в одном направлении определены 13 остановок.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda M10 nömrəli mövsümi ekspres marşrut xəttinin fəaliyyəti bərpa edilir

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