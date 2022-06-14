В Баку возобновляется работа сезонного экспресс-маршрута под номером M10

В летний сезон в Баку возобновляется работа сезонного экспресс-маршрута № М10 для обеспечения прямого проезда граждан на общественном транспорте от транспортного обменного центра "Кероглу" до Мярданканского пляжа (дорога Шувелан-Бузовна).
Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве, подведомственном главе исполнительной власти Баку.
Начальной остановкой маршрута является транспортный обменный центр "Короглу", маршрут будет обслуживать граждан по заранее установленным остановкам в направлении Мярданканского пляжа, плата за проезд составляет 0,50 манатов.
С вводом в эксплуатацию линии М10 будет обеспечена лучшая связь жилых пунктов в направлении поселков Мардакян, Шаган, Бина и Ени Сураханы с транспортным обменным центром "Короглу".
По этой линии в одном направлении определены 13 остановок.