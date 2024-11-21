О нас

В Баку возобновляется работа еще 46 автобусных маршрутов

В Баку возобновляется работа еще 46 автобусных маршрутов С 25 ноября в Баку возобновляется работа еще 46 автобусных маршрутов.
Инфраструктура
21 ноября 2024 г. 11:07
В Баку возобновляется работа еще 46 автобусных маршрутов

С 25 ноября в Баку возобновляется работа еще 46 автобусных маршрутов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, со следующей недели будут восстановлены схемы движения маршрутов №1, 7B, 13, 15, 31, 37, 38, 40, 54, 55, 60, 62, 70, 71, 93, 96, 105, 107, 118A, 118B, 131, 139, 141, 148, 162, 163, 166, 168, 169, 172, 173A, 173B, 184, 185, 189, 197, 198, 204, 205, 214, 216, 217, 120E, M8, 140E и E1.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakıda daha 46 sayda avtobus marşrutunun fəaliyyəti bərpa edilir

Экслюзивные новости

Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
20 ноября 2024 г. 17:41
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
20 ноября 2024 г. 17:26
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
20 ноября 2024 г. 17:19
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
20 ноября 2024 г. 17:14
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
20 ноября 2024 г. 16:27
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
20 ноября 2024 г. 13:16
Шоимзода: Создаваемые Азербайджаном транспортные коридоры ЦА-Европа открывают для Таджикистана новые возможности - ИНТЕРВЬЮ
Шоимзода: Создаваемые Азербайджаном транспортные коридоры ЦА-Европа открывают для Таджикистана новые возможности - ИНТЕРВЬЮ
20 ноября 2024 г. 12:51
Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
20 ноября 2024 г. 11:57
Министр Доминики: Азербайджан проводит большую работу по достижению договоренностей между сторонами
Министр Доминики: Азербайджан проводит большую работу по достижению договоренностей между сторонами
20 ноября 2024 г. 11:32
Министр энергетики Румынии: Бухарест с нетерпением ожидает создания энергетического моста с Баку
Министр энергетики Румынии: Бухарест с нетерпением ожидает создания энергетического моста с Баку
19 ноября 2024 г. 13:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi