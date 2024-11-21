В Баку возобновляется работа еще 46 автобусных маршрутов

С 25 ноября в Баку возобновляется работа еще 46 автобусных маршрутов.

С 25 ноября в Баку возобновляется работа еще 46 автобусных маршрутов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, со следующей недели будут восстановлены схемы движения маршрутов №1, 7B, 13, 15, 31, 37, 38, 40, 54, 55, 60, 62, 70, 71, 93, 96, 105, 107, 118A, 118B, 131, 139, 141, 148, 162, 163, 166, 168, 169, 172, 173A, 173B, 184, 185, 189, 197, 198, 204, 205, 214, 216, 217, 120E, M8, 140E и E1.