​В Баку восстановят систему транспортно-информационных мониторов

Абсолютное большинство пассажирских автобусов в Баку будет переведено на карточную систему с 2020 года.

Как сообщает Report, об этом сказал пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.

"Уже 503 из 2100 столичных автобусов, переведены на карточную систему. Это 25% всего автобусного парка. Как только переход на карточную систему полностью завершится, работа информационных мониторов на автобусных остановках также будет возобновлена. Пассажиры будут знать точное время прибытия автобусов", - сказал он.