В Баку вновь на линии выйдут экспресс-автобусы

С 6 июля вновь возобновляется деятельность экспресс-линий M1, M2, M3, M4, M5, M6 и M7 из-за закрытия Бакинского метрополитена.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

График работы автобусов по всем экспресс-линиям, как и ранее, установлен с 07:00 до 20:00. График работы регулярных маршрутных линий остается неизменным. Межавтобусные интервалы на обоих линиях будут регулироваться в соответствии с пассажиропотоком.

В соответствии с соответствующим решением Оперативного штаба при Кабинете министров в указанные даты прекращается движение всего общественного транспорта: с 00:00 4 июля до 06:00 6 июля; с 00:00 11 июля до 06:00 13 июля; с 00:00 18 июля до 06:00 20 июля.