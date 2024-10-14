В Баку внесены изменения в рекламу 70 отелей, в которых неправильно указана звездность

12:37 В прошлом месяце в Баку внесены исправления в рекламу в открытом пространстве 70 отелей, в которых неправильно указана звездность.

В сентябре в Баку внесены исправления в рекламу в открытом пространстве 70 отелей, в которых неправильно указана звездность.

Об этом Report сообщили в Государственном рекламном агентстве Азербайджана.

Исправления внесены в рамках совместного сотрудничества Государственного агентства рекламы и Государственного агентства по туризму.

Данные отели осуществляли продажу номеров с завышением звездности без соответствующего сертификата. В результате принятых мер, реклама данных объектов была демонтирована, а недостатки устранены.

Также выявлено, что 77 объектов, не соответствующих требованиям Закона " О туризме", нарушили права потребителей, используя наименование "гостиница". Реклама в открытом пространстве 61 из них уже прекращена.