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В Баку внесены изменения в рекламу 70 отелей, в которых неправильно указана звездность

В Баку внесены изменения в рекламу 70 отелей, в которых неправильно указана звездность 12:37 В прошлом месяце в Баку внесены исправления в рекламу в открытом пространстве 70 отелей, в которых неправильно указана звездность.
Инфраструктура
14 октября 2024 г. 13:05
В Баку внесены изменения в рекламу 70 отелей, в которых неправильно указана звездность

В сентябре в Баку внесены исправления в рекламу в открытом пространстве 70 отелей, в которых неправильно указана звездность.

Об этом Report сообщили в Государственном рекламном агентстве Азербайджана.

Исправления внесены в рамках совместного сотрудничества Государственного агентства рекламы и Государственного агентства по туризму.

Данные отели осуществляли продажу номеров с завышением звездности без соответствующего сертификата. В результате принятых мер, реклама данных объектов была демонтирована, а недостатки устранены.

Также выявлено, что 77 объектов, не соответствующих требованиям Закона " О туризме", нарушили права потребителей, используя наименование "гостиница". Реклама в открытом пространстве 61 из них уже прекращена.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda 70 hotelin açıq məkandakı reklamlarında düzəlişlər edilib

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