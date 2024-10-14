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В Баку внесены изменения в рекламу 70 отелей c неверным указанием категорий

В Баку внесены изменения в рекламу 70 отелей c неверным указанием категорий 12:37 В прошлом месяце в Баку внесены исправления в рекламу в открытом пространстве 70 отелей, в которых неправильно указана звездность.
Инфраструктура
14 октября 2024 г. 13:05
В Баку внесены изменения в рекламу 70 отелей c неверным указанием категорий

В сентябре в Баку внесены изменения в неправомерную внешнюю рекламу 70 отелей, на которой была указана категория звезд, не соответствующая присвоенной им со стороны регулятора.

Об этом Report сообщили в Государственном рекламном агентстве Азербайджана, которое реализовало это совместно с Государственным агентством по туризму.

Данные отели осуществляли продажу номеров, указывая завышенный уровень их классификации, не имея на это соответствующего сертификата. В результате принятых мер, неправомерно установленные на входах "звезды" устранены.

Также выявлено, что 77 объектов, в обход требованиям Закона "О туризме", нарушили права потребителей, использовали наименование "гостиница".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda 70 hotelin açıq məkandakı reklamlarında düzəlişlər edilib

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