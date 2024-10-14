В Баку внесены изменения в рекламу 70 отелей c неверным указанием категорий

В сентябре в Баку внесены изменения в неправомерную внешнюю рекламу 70 отелей, на которой была указана категория звезд, не соответствующая присвоенной им со стороны регулятора.
Об этом Report сообщили в Государственном рекламном агентстве Азербайджана, которое реализовало это совместно с Государственным агентством по туризму.
Данные отели осуществляли продажу номеров, указывая завышенный уровень их классификации, не имея на это соответствующего сертификата. В результате принятых мер, неправомерно установленные на входах "звезды" устранены.
Также выявлено, что 77 объектов, в обход требованиям Закона "О туризме", нарушили права потребителей, использовали наименование "гостиница".