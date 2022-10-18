В Баку внесены изменения в организацию движения на перекрестке трех улиц

Бакинское транспортное агентство (БТА) внесло изменения в организацию движения на пересечении улиц Газанфара Мусабекова, Джафара Хандана и 22-ой Даглыг.

Бакинское транспортное агентство (БТА) внесло изменения в организацию движения на пересечении улиц Газанфара Мусабекова, Джафара Хандана и 22-ой Даглыг.

Об этом сообщает Report со ссылкой на БТА.

На перекрестке организовано круговое движение транспортных средств с использованием элементов тактического урбанизма в соответствии с геометрической структурой перекрестка.

В результате устранена хаотичность на перекрестке, обеспечена очередность движения, в разы снизилось число ДТП, повышен уровень безопасности пешеходов.