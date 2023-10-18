В Баку внесены изменения в организацию движения еще на одном перекрестке

В целях устранения заторов внесены изменения в схему организации дорожного движения еще на одном перекрестке в Баку.

В целях устранения заторов внесены изменения в организацию дорожного движения еще на одном перекрестке в Баку.

Как сообщает Report, решение было принято по итогам очередного мониторинга, проведенного сотрудниками Центра интеллектуального управления транспортом МВД на пересечении улиц Самеда Вургуна и Шамиля Азизбекова в Насиминском районе.

Для устранения плотности движения принято решение внести изменения в режим работы светофора на указанном перекрестке.

Принятые меры увеличили интенсивность движения на улице Самеда Вургуна, пробки были устранены.