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В Баку внесены изменения в организацию движения еще на одном перекрестке

В Баку внесены изменения в организацию движения еще на одном перекрестке В целях устранения заторов внесены изменения в схему организации дорожного движения еще на одном перекрестке в Баку.
Инфраструктура
18 октября 2023 г. 10:36
В Баку внесены изменения в организацию движения еще на одном перекрестке

В целях устранения заторов внесены изменения в организацию дорожного движения еще на одном перекрестке в Баку.

Как сообщает Report, решение было принято по итогам очередного мониторинга, проведенного сотрудниками Центра интеллектуального управления транспортом МВД на пересечении улиц Самеда Вургуна и Шамиля Азизбекова в Насиминском районе.

Для устранения плотности движения принято решение внести изменения в режим работы светофора на указанном перекрестке.

Принятые меры увеличили интенсивность движения на улице Самеда Вургуна, пробки были устранены.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda daha bir yolayırıcında hərəkətin idarə olunmasında dəyişiklik edilib

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