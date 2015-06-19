В Баку внесены изменения в маршруты экспресс-автобусов

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ 20-21 июня в Баку в маршруты 6-ти экспресс-автобусов ("X14", "X15", "X16", "X18", "X19", "X20") внесут некоторые изменения.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом, в связи с предстоящими 20 июня с 05:30-ти до 21:00 и 21 июня с 03:30-ти до 21:00 велогонками все центральные улицы Баку (улица Узеира Гаджибекова, проспект Бюльбюля, улица Рихарда Зорге, улица Рашида Бейбутова, проспект Нефтчиляр, улица Зарифы Алиевой, улица Азиза Алиева, проспект Истиглалийят, улица Лермонтова, улица Теймура Эльчина, улица Мехти Гусейна, Парламентский проспект, улица Ландау, улица Аббасгулу Ага Бакиханова, улица Самеда Вургуна, улица Шамси Бадалбейли, проспект Иншаатчылар и проспект Гусейна Джавида) будут закрыты.

В те же часы данные экспресс-автобусы будут следовать не от станций метро "28 Мая" и "Эльмляр Академиясы", а отъезжать от Площади Азнефти, не делая остановок.

Зрителям рекомендуется воспользоваться самой близкой к кругу Азнефти станцией метро "Ичеришехер".