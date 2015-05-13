​В Баку вновь внесены изменения в маршруты некоторых автобусов

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ В целях усовершенствования автобусных маршрутов в Баку и на окраинах столицы, а также для уменьшения высокой плотности движения транспортных средств в центральной части города в связи с предстоящими I Европейскими играми, были внесены изменения в движение общественного транспорта.

Как сообщили Report в ООО "Бакинский пассажирский транспорт", были внесены изменения в маршрутную линию №175. Линию сократили и маршрут работает до станции метро "А.Асланов".

Изменения внесены и в линию маршрутов №165 - до ст. метро "Азадлыг", №207 - Зия Буньядов - Ени Ясамал - Кольцевая дорога - Торговый центр "Бина".

Кроме того, маршруты автобусов №120, 124 и 193 также изменены. Они следующие - маршрут №120 - ст. метро "28 Мая" - проспект Нефтяников - поселок Баилово, 20-й участок, маршрут №124 - Локбатановский круг - торговые центры "Бина" и "Садарак" - до 20-го участка, маршрут №193 - "Новый автовокзал" - ст. метро "20 Января" - проспект "Метбуат" - улица Мушвига - автомобильный рынок - Кольцевая дорога - Торговый центр "Бина".

Отметим, что движение автобусов № 14, 20, 53, 86, 90 и 188 приостановлено, так как их маршруты повторяли друг друга.

Внесены изменения также в линию маршрута №2. Теперь эти автобусы передвигаются по следующему маршруту - кинотеатр "Баку" - проспект Гянджа - проспект Нобеля - ст. метро "Хатаи".

Маршрут автобуса №70 следующий - больница "Азерсу Тикинти" - улица М.Хади - проспект Кара Караева - до ст. метро "Нефтчиляр".

Маршрут № 24 будет работать до конечной станции линии маршрута №14 (Черметовский мост), последнюю остановку маршрута №29 продлили до конечной остановки маршрута №86 (9 мкрн., памятник Х.Бабашова).

Внесены изменения и в схему линии маршрута №83. Эти автобусы будут работать по линии автобусов №90 - до железнодорожной станции поселка Баладжары.

Маршрут №95 будет работать по следующей линии - ст. метро "А.Асланов" - проспект Нобеля - улица Сенюшкина, а в обратном направлении от улицы Мехтизаде - проспект Нобеля и существующая линия.