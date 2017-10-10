В Баку ведутся работы по созданию 150 парковочных мест для такси

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ В Баку точно обозначены 79 парковочных мест для такси, ведутся работы по созданию еще 150 стоянок.

Как сообщает Report, об этом сказал главный директор Бакинского транспортного агентства Вусал Керимли на заседании Кабмина под председательством президента Ильхама Алиева. По его словам в настоящий момент деятельность такси осуществляется частным сектором. «В деятельности такси мы добились прозрачности. Физические и юридические лица, в течение 5-7 минут после того, как обращаются к нам, получают опознавательные знаки для деятельности в этом секторе",- сказал Керимли.

Он также отметил, что в целях повышения качества услуг такси в международном аэропорту имени Гейдара Алиева была разработана концепция «Аэропорттакси». "Для повышения качества услуг для иностранных гостей и граждан страны, в международном аэропорту имени Гейдара Алиева была разработана концепция «Аэропорттакси» и определены конкретные требования к их водителям. В настоящее время совместно с закрытым акционерным обществом «Азербайджанские авиалинии» ведется работа в этом направлении», - сказал глава БТА.