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В Баку ведутся ремонтные работы на улице Алишера Навои

В Баку ведутся ремонтные работы на улице Алишера Навои Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана ремонтирует улицу Алишера Навои в Низаминском районе Баку.
Инфраструктура
23 августа 2022 г. 11:58
В Баку ведутся ремонтные работы на улице Алишера Навои

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана проводит ремонтные работы на улице Алишера Навои в Низаминском районе Баку.

Как передает Report, об этом сообщает госагентство.

Согласно сообщению, продолжаются работы по фрезерованию и обновлению брусчатки дороги длиной 990 метров и шириной 10,5 метров. В этом направлении вдоль улицы уложено 800 п/м нового тротуарного камня. Затем на улице будет выполнена укладка нового асфальтобетонного покрытия.

В конце будут проведены горизонтальные линии разметки, в необходимых местах будут установлены дорожные знаки, а люки подземных коммуникационных линий будут подняты на проектную высоту.

В соответствии с “инвестиционной программой” текущего года по району отремонтировано 9 улиц общей протяженностью 6,25 километра, нуждающихся в ремонте.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının Əlişir Nəvai küçəsi təmir edilir

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