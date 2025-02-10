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В Баку ведется подготовка к строительству католической церкви

В Баку ведется подготовка к строительству католической церкви
Инфраструктура
10 февраля 2025 г. 17:47
В Баку ведется подготовка к строительству католической церкви

В Баку началась подготовка к строительству католической церкви в честь Папы Римского Иоанна Павла II.

Как сообщает Report, ООО "Бакинское городское капитальное строительство и ремонт" при Исполнительной власти города приступило к проектным работам.

В рамках подготовки разрабатываются проектно-сметные документы, на что предусмотрено 655 тыс. манатов. Планируется проведение топографических и геологических исследований, а также градостроительное обоснование строительства.

Напомним, что в декабре с участием секретаря по отношениям с государствами и международными организациями Святого престола архиепископа Пола Ричарда Галлахера состоялась церемония освящения территории, где по поручению президента Ильхама Алиева, при поддержке Фонда Гейдара Алиева и по заказу Исполнительной власти города Баку будет построена католическая церковь в честь Святого Иоанна Павла II.

Иоанн Павел II был главой Католической церкви в 1978 - 2005 гг, он посещал Азербайджан в 2002 году.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda II İohann Pavelin adına katolik kilsəsinin inşası ilə bağlı hazırlıqlara başlanılıb

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