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    ​В Баку вагоны сошли с рельсов

    Причиной аварии стала крупнотоннажная грузовая машина

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Сегодня на участке железной дороги на территории “Баксол”, соединяющей проспект Зии Бунъядова и Бинагадинское шоссе, сошли с рельсов и опрокинулись грузовые вагоны. Это привело к ограничению движения на дороге.

    Начальник пресс-службы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Надир Азмамедов подтвердил этот факт агентству Report.

    Он отметил, что сошедшие с рельсов вагоны до этого осуществили доставку грузов в ООО Baku Steel Company, после чего начали двигаться по назначению на железнодорожную станцию Кешля.

    "В это время на железнодорожном переходе стояла крупнотоннажная грузовая машина, которая задела двигающиеся грузовые вагоны. В результате у двух вагонов отлетели колесные пары. На территорию уже привлечены соответствующие структуры. Примерно через 20 минут движение на дороге будет восстановлено", - добавил Н.Азмамедов. 

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