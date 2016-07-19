​В Баку вагоны сошли с рельсов

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Сегодня на участке железной дороги на территории “Баксол”, соединяющей проспект Зии Бунъядова и Бинагадинское шоссе, сошли с рельсов и опрокинулись грузовые вагоны. Это привело к ограничению движения на дороге.

Начальник пресс-службы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Надир Азмамедов подтвердил этот факт агентству Report.

Он отметил, что сошедшие с рельсов вагоны до этого осуществили доставку грузов в ООО Baku Steel Company, после чего начали двигаться по назначению на железнодорожную станцию Кешля.

"В это время на железнодорожном переходе стояла крупнотоннажная грузовая машина, которая задела двигающиеся грузовые вагоны. В результате у двух вагонов отлетели колесные пары. На территорию уже привлечены соответствующие структуры. Примерно через 20 минут движение на дороге будет восстановлено", - добавил Н.Азмамедов.