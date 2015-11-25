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    ​В Баку в трех направлениях отмечается плотное движение транспорта

    На ул. С.Вургуна, проспектах Азадлыг и Хатаи наблюдается медленное движение автомобилей

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня на пр. Азадлыг (в направлении центра города), ул. Самеда Вургуна и пр. Хатаи (перед министерством образования) отмечается плотное движение транспортных средств.

    Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

    Кроме того, на улицах Юсифа Сафарова, Мехди Гусейна, Истиглалият, Рашида Бехбудова, Короглу Рагимова (перед президентской резиденцией), а также на шоссе Баку-Сумгайыт (в направлении столицы), ул. Бакыханова и перед Государственным комитетом статистики наблюдается относительная плотность движения автомобилей.

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