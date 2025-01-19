В Баку в связи с 20 Января на ряде улиц будет перекрыто движение

В Баку в связи с 20 Января – Национальным днем ​​траура на некоторых улицах и проспектах будет ограничено и перенаправлено движение транспорта.

В Баку в связи с 20 Января – Национальным днем ​​траура на некоторых улицах и проспектах будет ограничено и перенаправлено движение транспорта.

Как передает Report, об этом говорится в обращении Управления Государственной дорожной полиции города Баку.

Отмечается, что 20 января с 08:00 утра и до завершения церемонии будет полностью ограничено движение автомобилей на улицах, пересекающихся с проспектом Парламента. Ограничения будут введены в целях обеспечения удобного и безопасного передвижения поминающих жертв трагедии 20 Января.

Так, движение транспорта в направлении Парламентского проспекта - Аллеи шехидов будет ограничено от пересечения улиц Микаила Мушфига и проспекта Гусейна Джавида, от круга на пересечении улицы Микаила Мушфига и проспекта Матбуат, на перекрестках улиц Мехти Гусейна, Иззата Набиева, Аббасгулу Аббасзаде, от здания Телетеатра.

В управлении рекомендовали гражданам воздержаться от поездок на личных автомобилях в указанных направлениях, отдавать предпочтение общественному транспорту.