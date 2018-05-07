В Баку в схему движения автобусов по 22 маршрутным линиям внесены изменения

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Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ В связи со сдачей в эксплуатацию перехода от Бакинского Олимпийского стадиона к проспекту Гейдара Алиева и разноуровневой дорожной развязки, в схему движения автобусов по 22 маршрутным линиям (24, 62, 93, 101, 107, 131, 136, 139, 148, 150, 160, 163, 166, 171, 172, 173, 187, 189, 198, 204, 216, 217), соединяющим Центр транспортного обмена "Кероглу" с окрестными селами и поселками, внесены изменения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.

По информации, выезжающие из Центра транспортного обмена "Кероглу" автобусы продолжат движение, не заезжая на проспект Зии Буньятова и развязку "Беюк Шор". Благодаря изменению сокращено расстояние движения направляющихся в окрестные села и поселки автобусов, что важно с точки зрения сокращения времени прибытия пассажиров к месту назначения и роста интенсивности движения иных транспортных средств.