В Баку прошел общегородской субботник

В рамках проведенного в Баку общегородского субботника вымыты 545 улиц.

В рамках проведенного в Баку общегородского субботника вымыты 545 улиц.

Как сообщили Report в пресс-службе Исполнительной власти города Баку, начавшийся утром субботник с участием сотрудников подведомственных структур Исполнительной власти города, охватил все столичные районы.

Было отмечено, что в ходе субботника столичные коммунальные службы вымыли улицы и проспекты, бордюры и фонарные столбы, придорожные ограждения, фасады ряда зданий, скамейки в парках и зонах отдыха.

Вымыты также витрины общественного питания, торговых точек и других объектов, расположенных вдоль улиц и проспектов, киоски и автобусные остановки.

Напомним, что очередной общегородской субботник проведен 10 июня на территории столицы в соответствии с решением Исполнительной власти города Баку в связи с началом летнего сезона и ожидаемым прибытием многочисленных гостей и иностранных туристов.