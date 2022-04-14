В Баку в прошлом месяце установили 445 дорожных знаков

В марте этого года в Баку было установлено 445 дорожных знаков, что составляет 30% годового плана.

В марте этого года в Баку было установлено 445 дорожных знаков, что составляет 30% годового плана.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве при Исполнительной власти города Баку.

Кроме того, в прошлом месяце в столице были обновлены 143 пешеходных перехода, по 9 адресам организованы новые пешеходные переходы, еще 5 переходов оборудованы желтыми сигнальными фонарями (фонари Белиши).

Повышен уровень безопасности на 8 улицах и проспектах. В 4 пунктах организовано 18 парковочных мест. В рамках организации дорожного движения и инфраструктурных работ на дорогах у двух учебных заведений скорость движения ограничена до 30 км/ч.