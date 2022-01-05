В Баку в прошлом году установили около 200 светофоров

Бакинское транспортное агентство (BNA) в прошлом году установило в столице 179 пешеходных и транспортных светофоров на 31 пункте.

Бакинское транспортное агентство (BNA) в прошлом году установило в столице 179 пешеходных и транспортных светофоров на 31 пункте.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

В сообщении говорится, что в 2021 году на 27 улицах и проспектах Баку организовано около 120 одноуровневых пешеходных переходов. С целью повышения уровня безопасности движения на регулируемых пешеходных переходах в 58 пунктах на существующих светофорах установлены пешеходные секции. На 10 пунктах светофоры оснащены звуковым сигналом.

В поселке Бильгях организовано 2 км велосипедных дорожек, в основном, вдоль центров отдыха. В центре города началось строительство велодорожки протяженностью 7,5 км. Первые 2 км этой дороги, которая является пилотным проектом, уже покрыты асфальтом.