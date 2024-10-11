В Баку на некоторых территориях запрещено парковать автомобили

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта запретило парковку на некоторых территориях Баку.

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта запретило парковку на некоторых территориях Баку.

Как сообщили Report в AYNA, по мере увеличения количества автомобилей в столице становится сложнее найти место для парковки.

В целях решения данной проблемы на улице Исмаил бея Гутгашинли проведены работы по разметке для организации автостоянки на 29 мест.

Также на улицах Сабита Рахмана и Алы Мустафаева на парковках установлены 3 информационных табло и дорожные знаки.

На некоторых дорогах предотвращена незаконная парковка. На улицах Мамеда Намазова, Кямала Рагимова, Хагана Дадашова и шоссе Бильгях-Пираллахи (Amburan Mall) установлены 9 дорожных знаков, запрещающих остановку и стоянку.