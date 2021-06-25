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В Баку в эти выходные вновь не будут работать пассажирские автобусы

В Баку в эти выходные вновь не будут работать пассажирские автобусы В соответствии с постановлением Кабинета министров "О дополнительных мерах в связи с особым карантинным режимом" с 00:00 26 июня до 06:00 28 июня в городе Баку будут приостановлены регулярные пассажирские перевозки.
Инфраструктура
25 июня 2021 г. 10:48
В Баку в эти выходные вновь не будут работать пассажирские автобусы
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В соответствии с постановлением Кабинета министров "О дополнительных мерах в связи с особым карантинным режимом" с 00:00 26 июня до 06:00 28 июня в городе Баку будут приостановлены регулярные пассажирские перевозки.

Как передает Report, об этом сообщило Бакинское транспортное агентство.

В сообщении также говорится, что, поскольку 26 июня - День Вооруженных сил приходится на субботу, понедельник 28 июня объявлен нерабочим днем. Однако соответствующим решением Кабмина, с 06:00 28 июня регулярные пассажирские перевозки будут осуществляться в обычном режиме.

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