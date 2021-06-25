В Баку в эти выходные вновь не будут работать пассажирские автобусы

В соответствии с постановлением Кабинета министров "О дополнительных мерах в связи с особым карантинным режимом" с 00:00 26 июня до 06:00 28 июня в городе Баку будут приостановлены регулярные пассажирские перевозки.

В соответствии с постановлением Кабинета министров "О дополнительных мерах в связи с особым карантинным режимом" с 00:00 26 июня до 06:00 28 июня в городе Баку будут приостановлены регулярные пассажирские перевозки.

Как передает Report, об этом сообщило Бакинское транспортное агентство.

В сообщении также говорится, что, поскольку 26 июня - День Вооруженных сил приходится на субботу, понедельник 28 июня объявлен нерабочим днем. Однако соответствующим решением Кабмина, с 06:00 28 июня регулярные пассажирские перевозки будут осуществляться в обычном режиме.