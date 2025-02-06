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В Баку увеличат число пешеходных зон

В Баку увеличат число пешеходных зон 17:44
Инфраструктура
6 февраля 2025 г. 18:14
В Баку увеличат число пешеходных зон

В 2025 году в Баку планируется создание новых пешеходных зон.

Как сообщили Report в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта, главная цель этих изменений – сделать город более удобным и комфортным для жителей.

"Для повышения приоритетности пешеходов в городской среде уже реализован ряд проектов. Первым шагом стало ограничение движения автомобилей и создание пешеходной зоны вокруг сада Хагани. Позже пешеходная зона расширилась от улицы Низами до Национального приморского парка.

Благоустройство площади перед станцией метро 28 мая сделало этот оживленный район не только важным транспортным узлом, но и просторной пешеходной зоной. В этом году работы по развитию пешеходной инфраструктуры, приведению ее в соответствие с современными стандартами безопасности и доступности, будут продолжены", – отметили в AYNA.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda piyada zonalarının sayı artırılacaq

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