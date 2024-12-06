В Баку установлены очередные дорожные знаки для автобусных полос

17:09

В Баку на проспектах Азадлыг и Бюльбюля, улицах Шамси Бадалбейли и Рашида Бейбутова установлены дорожные знаки, указывающие время действия ограничений на выезд на автобусную полосу (с 07:00 до 22:00).

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта, запрет на выезд транспортных средств на эту автобусную полосу действует только в часы, указанные на знаке.

Водители автотранспортных средств, выехавшие на автобусную полосу в неразрешенное время, штрафуются на сумму 100 манатов и 2 балла.

В ведомстве отметили, что дорожные знаки с указанием времени действия автобусной полосы будут поэтапно установлены и на других улицах и проспектах.