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    ​В Баку уменьшается площадь круга Гелебе

    Завершение работ ожидается в марте

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ В Баку за счет уменьшения диаметра круга перед кинотеатром Гелебе, увеличивается количество дорожных полос для движения автотранспорта. Это осуществляется в рамках претворения в жизнь мер по устранению высокой плотности автотранспортного потока в столице. Об этом агентству Report сообщил руководитель пресс-службы ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта Пюнхан Мурсалиев.

    По его словам, работы в этом направлении уже начались и идет укладка асфальтно-бетонного покрытия основания дороги.

    "Кроме того, на этом участке бетонные плиты будут заменены мраморными плитами. Завершение ремонтных работ ожидается в марте месяце", - сказал П. Мурсалиев. 

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